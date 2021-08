WEC

Les 24h du Mans - Donné sous la pluie, le vrai départ des 24h a viré à la catastrophe pour la Toyota n°8 de Buemi

24 HEURES DU MANS - Après plusieurs tours disputés sous régime de voiture de sécurité, avec le chrono officiel déjà lancé, la course d'endurance s'est élancée officiellement sous la pluie et dans le chaos le plus total. Le premier virage a notamment vu la Toyota n°8 de Sébastien Buemi être harponnée.

00:00:59, il y a 25 minutes