WEC

Résistance, travail mental, simulateur : la préparation pour les 24h du Mans, c'est l'art du détail

LES 24h DU MANS - Comment les pilotes se préparent pour le plus grand événement mondial en endurance ? Entre le travail foncier, pour travailler la résistance, celui sur le cardio, la préparation physique est plus poussée qu'on ne le pense. Mais il y a également le travail sur le pilotage même, effectué un simulateur. Préparer les 24h, c'est explorer tous les champs du possible et l'art du détail.

00:02:03, il y a une heure