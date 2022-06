Chicane Dunlop

"On est encore sur une partie du circuit Bugatti, donc avec beaucoup de dégagements. On arrive avec beaucoup de vitesse sur un freinage en appui, avec quelques bosses. Là, c'est la zone de freinage qui est la plus difficile. On peut perdre l'arrière. En course, beaucoup de voitures se font piéger et tapent le mur à droite."

Instant sublime : un tour en caméra embarquée à la tombée de la nuit

Les esses de la forêt

"On entre dans une partie fermée, encore sur le circuit, mais en partie seulement pour les 24 Heures du Mans. Il y a beaucoup de banking en bas et une seule ligne possible, parce que c'est très sale sur les extérieurs. Il faut emmener beaucoup de vitesse, mais c'est sans difficulté majeure. Toutefois, l'erreur peut arriver sur le deuxième esse de la forêt : on peut être délesté à la sortie dans le virage à droite, sur la bosse en haut, et finir dans l'herbe à l'extérieur avant le Tertre rouge."

Tertre rouge

"Ce virage à droite est très important car il conditionne la ligne droite des Hunaudières. Il faut donc avoir une très bonne vitesse de sortie. Comme c'est un virage qui passe très vite grâce à l'aéro, il faut y entrer très vite."

Première chicane des Hunaudières

"On arrive dessus à 330 km/h. Ils ont resurfacé la zone de freinage et la chicane, et c'est un peu plus large que les années passées. On freine environ 120 mètres avant et on peut s'y présenter à quatre ou cinq de front cette année. Ce n'est pas forcément une bonne chose mais ça peut arriver si deux GT se doublent, et deux LMP2."

Deuxième chicane des Hunaudières

"Elle est assez similaire à la première, mais elle tourne à gauche et le bitume n'a pas été refait. On arrive dessus moins vite, on freine dix mètres plus loin, à 110 mètres.

C'est plus compliqué de toucher une bordure intérieure car l'enrobé est encore un ou deux centimètres plus bas. Dans la première chicane, la bordure est plus basse dans le goudron, on peut donc plus facilement monter dessus par rapport à cette deuxième chicane. La sortie est peut-être un peu plus fermée que celle de la première."

Mulsanne

"Là, la zone de freinage est en appui, presque en deux temps. C'est en léger virage à droite et on doit tirer vers l'extérieur pour se créer une zone rectiligne pour être le plus performant possible sur les freins. Le virage se négocie en première vitesse, car c'est très serré. Il peut être piégeur quand on double : si l'autre voiture se rabat, on doit tourner un peu plus sur la zone de freinage, avec le risque de délester la roue avant droit, bloquer et filer tout droit. La sortie ouvre sur la ligne droite en direction d'Indianapolis."

Indianapolis

"On l'aborde en sixième dans ce léger virage à droite, et le freinage se fait plus ou moins en deux fois. On appuie doucement sur la pédale, et une fois qu'on est bien en ligne, on appuie plus fort. On ralentit en deuxième pour enchainer sur Arnage, qui est un vrai piège si on freine trois-quatre mètres trop tard. Tout de suite, on bloque. C'est le virage le plus serré du circuit, en première vitesse."

Les virages Porsche

"Avec un proto, l'entrée en cinquième vitesse est vraiment sympa, et après on est à fond entre les murs dans le double gauche. On descend une vitesse pour le dernier long virage à droite. Après, en quatrième, on reste en quatrième pour le gauche du Karting. Dans toute cette portion entre l'entrée des esses Porsche et le Karting, il n'y a vraiment qu'une seule ligne possible pour être au maximum de l'auto. Après ça, on peut doubler dans le long droit."

Chicane Ford

"Un concurrent qui rentre au stand se place normalement sur la droite, mais il faut rester vigilant. Ça pose plus problèmes en essais : on trouve des pilotes au ralenti, qui préparent leur tour. Mais pas en course. Dans cette zone, on freine vraiment tard, avec l'aérodynamique, et le raccordement (entre Circuit des 24 Heures et circuit Bugatti) passe avec le grip mécanique (pneumatique). Il faut évidemment maximiser la sortie pour avoir une bonne vitesse dans la ligne droite des stands."

