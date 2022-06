C'est un chrono en forme d'avertissement. L'équipe américaine Glickenhaus, qui ne cesse de se montrer depuis le début de la semaine, n'est pas au Mans pour faire de la figuration. Quelques heures après avoir vu la Toyota N.7 - tenante du titre – dominer les qualifications, la N.708 de l'équipe américaine a surpris les Toyota N.7 et N.8 en faisant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres des 24 Heures du Mans mercredi, la première de nuit.

Ad

Son chrono de 3'28''900 signé par le Français Romain Dumas permet d'annoncer la couleur puisque l'hypercar a réalisé un meilleur temps qu'en 2021 à ce stade de la course. Et de confirmer une impression laissée tout au long de la journée de jeudi : les deux Glickenhaus, pourtant des Petits Poucets dans la catégorie reine des hypercars, sont bien des d'outsiders à ne pas prendre à la légère. Et semblent plus armées pour concurrencer les Toyota que l'Alpine, qui termine derrière la N.709 américaine, à la cinquième place.

24 Heures du Mans Toyota, le boulevard avant l'embouteillage ? IL Y A 8 HEURES

Ogier se teste de nuit

Derrière la Glickenhaus N.708 pilotée par Olivier Pla, Romain Dumas et Felipe Derani, la Toyota N.7 a assuré en s'offrant le deuxième temps en toute fin de séance (3'29''164) alors que la Toyota N.8 a dû se contenter du troisième temps après une petite frayeur : Brendon Hartley est parti à la faute en allant tout droit dans un virage, avant de repartir sans encombre.

Dans la catégorie LMP2, c'est encore la WRT N.31 qui est allée le plus vite, emmenée par le Danois Michael Christensen, le Français Kevin Estre et le Belge Laurens Vanthoor, accrochant la sixième place en 3'33''119. Sébastien Ogier – qui n'a pas roulé durant les qualifications - a pu prendre le pouls de nuit avec la Richard Mille n°1, qui n'a cependant signé que le 12e chrono - le 7e de sa catégorie - dans ces essais.

En LMGTE Pro, la Corvette N.63 --qui était déjà devant à l'issue de la première séance d'essais libres-- a encore dominé sa catégorie, avec l'Espagnol Antonio Garça, l'Américain Jordan Taylor et le Néerlandais Nicky Catsburg en 3'53''250. Enfin la Team Project N.46 de l'Italien Matteo Cairoli, du Danois Mikkel Pedersen et du Suisse Nicolas Leuwiler a terminé en tête de la catégorie LMGTE Am en 3 min 55 sec 629/1000.

(Glenn Ceillier avec AFP)

Classement des essais libres 2 :

1. Olivier Pla - Romain Dumas - Felipe Derani (FRA-FRA-BRE/Glickenhaus N.708/Hypercar) 3:28.900

2. Mike Conway - Kamui Kobayashi - José Maria Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota N.7/Hypercar/hybride) 3:29.164

3. Sébastien Buemi - Ryo Hirakawa - Brendon Hartley (SUI-JPN-NZL/Toyota N.8/Hypercar/hybride) 3:29.248

4. Ryan Briscoe - Richard Westbrook - Franck Mailleux (AUS-GBR-FRA/Glickenhaus N.709/Hypercar) 3:31.440

5. André Negrao - Matthieu Vaxivière - Nicolas Lapierre (BRE-FRA-FRA/Alpine/Hypercar) 3:32.592

...

32. Antonio Garcia - Jordan Taylor - Nicky Catsburg (ESP-USA-NLD/Corvette N.63/LMGTE Pro) 3:53.492

...

39. Matteo Cairoli - Milkkel Pedersen - Nicolas Leutwiler (ITA-DNK-CHE/Team Project N.46/LMGTE Am) 3:55.629

24 Heures du Mans Cette fois, ce n'est pas du cinéma : débuts compliqués pour la star Fassbender IL Y A 9 HEURES