WEC

24 Heures du Mans - Des 9 titres de Kristensen aux 70 kilos de trophée : les 6 chiffres records à connaître pour Le Mans

24 HEURES DU MANS - Avant de voir cette course mythique s'élancer, samedi 11 juin à 16h, voici les 6 chiffres à connaître pour vivre pleinement l'événement : les records de victoires d'un pilote, d'une écurie, de nombre de départs, record en course, en pointe de vitesse, avec Tom Kristensen et Porsche en stars du Mans.

00:01:25, il y a 2 heures