Toyota s'est fait une place à part dans l'histoire des 24 Heures du Mans en remportant l'épreuve pour la cinquième année consécutive, dimanche, ce que seules Audi et Porsche avaient réussi à réaliser auparavant. Sur le Circuit de la Sarthe, la marque japonaise a triomphé avec la GR010 n°8 pilotée par le Suisse Sébastien Buemi, le Néo-Zélandais Brendon Hartley et le Japonais Ryo Hirakawa, qui ont devancé de deux minutes la voiture sœur frappée du n°7 conduite par le Britannique Mike Conway, l'Argentin Jose Maria Lopez et le Japonais Kamui Kobayashi, victorieuse en 2021.

Au palmarès de la plus grande course du monde, les cinq succès de Toyota néanmoins restent loin des 19 de Porsche, des 13 d'Audi ou encore des 9 de Ferrari. Et après plusieurs années de concurrence incarnée principalement par des équipes semi-officielles ou même privées, la conquête d'un sixième trophée pour le Gazoo Racing s'annonce plus compliquée avec l'arrivée en masse de marques d'usine telles Porsche, Ferrari ou Peugeot pour l'édition du centenaire.

Glickenhaus et Alpine pas assez fiables

Si Toyota tient désormais une place un peu plus spéciale dans la grande histoire mancelle, on peut en dire autant de Sébastien Buemi, consacré pour la quatrième fois à seulement, autant que Olivier Gendebien, Henri Pescarolo et Yannick Dalmas. Et à 33 ans, il a de quoi rêver des cinq titres de Derek Bell, Frank Biela ou Emanuele Pirro ou des six de Jacky Ickx, avant de songer aux neufs monuments de Tom Kristensen, alias "Monsieur Le Mans".

Il faut l'admettre, Toyota ne s'est quasiment pas fait peur pendant ces vingt-quatre heures. Occupée à gérer le rythme de ses équipages et limiter les risques, l'équipe nippone, souvent malchanceuse par le passé, a attendu qu'un impondérable ne tranche. Un moment qui est arrivé dimanche à 7h45, lorsque la n°7 a stoppé un moment en piste, laissant filer la n°8 vers son glorieux destin.

Un tournant décisif ? La Toyota n°7 à l'arrêt, la Toyota n°8 en profite pour prendre la tête

Car, malheureusement, les rivales américaines et française n'ont jamais représenté une quelconque menace. Les deux Glickenhaus et l'Alpine, seules autres machines de la catégorie reine Hypercar, ont rapidement décroché, minées par des problèmes techniques. Reléguée à deux tours après seulement deux heures de course, la Glickenhaus n°709 de l'Australien Ryan Briscoe, le Britannique Richard Westbrook et le Français Franck Mailleux a fini à cinq tours, et la n°708, classée quatrième, à 10 tours.

Dans la catégorie inférieure LMP2, qui proposait le plus gros contingent avec 27 voitures engagées, c'est l'Oreca n°38 de Jota qui l'a emporté, avec la cinquième au général en prime, alors qu'en GTE Pro, c'est la Porsche n°91 qui s'est couverte de gloire après la déroute des Corvette. En GTE Am, l'Aston Martin n°33 de TF Sport a inscrit son nom au palmarès.

