WEC

24 Heures du Mans - L'émotion de Sébastien Buemi, quadruple vainqueur au Mans : "Cela veut dire beaucoup pour moi"

24 HEURES DU MANS - Sébastien Buemi est comme chez lui au Mans. Il a remporté l'épreuve, ce dimanche, pour la quatrième fois. Lauréat avec Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, au volant de la Toyota n°8 devant la Toyota n°7 et la Glickenhaus n°709, il débriefe cette édition 2022. Le tournant selon lui ? Le moment le plus agréable à ses yeux ? Voici son interview en vidéo.

00:02:00, il y a 42 minutes