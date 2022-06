Ça restera sans doute l'un des moments forts de cette 99e édition des 24 Heures du Mans. Dimanche matin, la Corvette n°64 a terminé sa course dans le rail de sécurité après avoir été involontairement percutée par l'AF Corse n°83 de François Perrodo. Un accrochage qui a impliqué deux voitures engagées dans des catégories différentes (GTE Pro pour la première, LMP2 pour la seconde) et lourd de conséquences pour Corvette, qui était alors plus que jamais dans le coup pour la victoire et avait déjà perdu sa n°63 sur abandon un peu plus tôt.

Un contact malheureux avec une LMP2 et le rêve de sacre de Corvette s'envole

Dans le stand de l'équipe américaine, le désarroi et l'émotion étaient ainsi clairement palpables. Les rêves de sacre, pour la dernière apparition de la catégorie GTE Pro, venaient de s'envoler de manière cruelle. Mais Perrodo n'en menait pas large non plus. Conscient de son erreur, le pilote français apparaissait rongé par les remords après avoir laissé le volant à l'un de ses coéquipiers.

À tel point que l'homme de 45 ans s'est rendu jusqu'aux stands de Corvette afin de faire acte de contrition. "Je suis désolé, les gars. Il n'y a pas de mots", a-t-on pu entendre. Loin de lui jeter la pierre, les représentants du constructeur Chevrolet ont semblé apprécier la démarche de Perrodo, qui n'a eu aucun mal à reconnaître ses torts. Sa voiture a été sanctionnée de trois minutes d'arrêt forcé. Mais l'essentiel était ailleurs.

