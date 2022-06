On se dirige bel et bien, sans surprise il faut bien le dire, vers un duel entre voiture-soeur chez Toyota. Un peu plus tôt, ce fut Brendon Hartley qui a réalisé le meilleur temps lors de l'Hyperpole, plaçant sa n°8, en première position sur la grille de départ de samedi. Mais pour cette quatrième séance d'essais libres, disputée entre 22h30 et 0h, c'est bien la n°7, celle de Conway, Kobayashi, et Lopez qui a fait le meilleur temps, assez loin devant sa rivale chez Toyota.

Ad

24 Heures du Mans Hartley dans le feu de l'action : revivez sa pole position en caméra embarquée IL Y A UNE HEURE

Ainsi, le 3'28''684 de Sébastien Buemi fut à 362 millièmes du chrono réalisé par Jose Maria Lopez, à savoir 3'28''322. Du côté de la fiabilité, pas de souci à signaler et surtout pas d'avantage pour l'une ou l'autre des deux voitures qui ont parcouru exactement le même nombre de tours (30). Derrière les Toyota, ce n'est pas Alpine qui a confirmé sa superbe "Hyperpole".

Les deux Glickenhaus Racing, 708 et 709 (3'30''141 et 3'30''822) ont terminé dans mouchoir mais à bonne distance des leaders, respectivement une seconde et huit dixièmes et deux secondes et demi tout pile. Du côté d'Alpine, on a donc fait moins bien, Lapierre, Negrao et Vaxiviere sont restés à deux secondes et sept dixièmes des Toyota, sans doute dans un souci de fiabilité.

Du côté des LMP2, on guettait évidemment les performances de la Richard Mille Racing numéro 1, celle dans laquelle Sébastien Ogier a pris place. Le Français, octuple champion du monde de WRC, n'a pas réalisé le meilleur temps de son équipage. En 3'38''019, il a été devancé par Charles Milesi. Mais la numéro 1 roulait de toute façon à près de quatre secondes du meilleur temps de la catégorie, celui de la United Autosports USA n°23 d'Alexander Lynn (3'32''226).

Buemi et Toyota sous pression : "Un petit problème technique, et la course est perdue"

Chez les LM GTE Pro, pas de surprise puisque les Corvette ont encore trusté le haut du panier devant les Porsche et les AF Corse. Le prochain rendez-vous pour tout ce beau monde sera le warm-up samedi matin avant le grand départ à 16 heures.