WEC

24 Heures du Mans - Mano a mano éblouissant : Vaxivière redouble la Glickenhaus dans les esses Porsche !

24 HEURES DU MANS - Peu après la troisième heure de course, samedi sur le Circuit de la Sarthe, on a assisté à un duel magnifique en Hypercar entre Matthieu Vaxivière, sur l'Alpine n°36, et Richard Westbrook, sur la Glickenhaus n°709. Dépassé à Indianapolis, le Français a repris la 4e place à l'endroit le plus délicat du circuit, les esses Porsche. Une manoeuvre incroyable et risquée mais payante!

00:03:02, il y a une heure