C'est une histoire comme les aiment les 24 Heures du Mans, cette course qui exige de l'humilité de la part de ses prétendants et, dit-on, choisit ses vainqueurs au bout d'une somme de péripéties où l'impondérable n'est jamais loin. Sébastien Buemi figure depuis dimanche au rang des quadruples vainqueurs de la plus grande course (d'Endurance) du monde , car il a encore coché toutes les cases pour mériter de vivre son nouveau rêve éveillé.

"Cela veut dire beaucoup, a-t-il déclaré. Depuis 2016, je n'y ai jamais cru tant qu'on n'avait pas franchi la ligne d'arrivée. C'est génial de pouvoir le faire une nouvelle fois. C'est un super sentiment."

Le Suisse fait partie des géants du Mans. Depuis l'arrivée de cette 90e édition du marathon sarthois, il peut se comparer aux légendes telles le Belge Olivier Gendebien et les Français Henri Pescarolo et Yannick Dalmas, quatre fois consacrés. Et il a tout pour espérer, à seulement 33 ans, rejoindre dès l'an prochain les trois champions 5 étoiles : le Britannique Derek Bell, l'Allemand Frank Biela et l'Italien Emanuele Pirro.

Avant de songer à challenger Jacky Ickx et ses six trophées, puis la référence ultime, l'immense Tom "Monsieur Le Mans" Kristensen et ses neufs monuments. Ce que l'avenir déterminera pour lui, au milieu d'une concurrence nettement plus féroce à partir de 2023, année du centenaire du Mans et du retour par la grande porte de Ferrari, Porsche et Peugeot, pour ne citer qu'eux. "On va y aller étape par étape, comme d'habitude", a-t-il dit.

L'incarnation de l'esprit de l'Endurance

Au-delà de sa dimension de pilote d'Endurance, Sébastien Buemi est une véritable légende du sport automobile pour l'exemplarité de sa carrière. Il a goûté sans frustration à la Formule 1 pendant trois saisons chez Toro Rosso (2009-2011). Contrairement à beaucoup de pilotes, il a été guéri de cette expérience sans suite avant d'en être malade. Enfin, pas tout à fait : avec son irréprochable état d'esprit, son approche très pro du métier, il s'est immédiatement mis au service de Red Bull Racing en acceptant de rôle de "pilote" du simulateur.

Une tâche ingrate qu'il remplit depuis plusieurs années, dans la nuit du vendredi au samedi des Grands Prix mais pas seulement, à l'usine de Milton Keynes, en testant des réglages pour les titulaires. En octobre dernier, lors du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, il avait par exemple validé des réglages déterminants pour Max Verstappen, qui était finalement parvenu à battre Lewis Hamilton le dimanche.

Sébastien Buemi, c'est aussi l'histoire d'une fidélité sans faille. Le natif d'Aigle n'a en effet connu qu'un employeur pour chaque catégorie où il exerce : Dams en Formule E depuis 2014, même s'il va devoir aller voir ailleurs en 2023 par la force des choses, et Toyota en Endurance depuis 2013. Pour la bonne raison qu'il sait faire passer les intérêts de son équipe avant les siens quand il le faut, et ça s'est encore vu ce week-end lorsque Toyota a modéré l'allure de sa GR010 n°8 pour rouler en formation avec la n°7, et mieux tailler sa route dans le trafic. Samedi soir, il a même laissé Mike Conway le dépasser en tête, puisque c'était visiblement une consigne du Gazoo Racing.

"On a réussi à tout faire juste, a-t-il expliqué. Le moment clé a été quand la n°7 a eu son problème ce matin. Ça nous a donné un peu d'air pour terminer sans souci. C'est un peu dur à réaliser, je me rappelle être là il n'y a pas si longtemps que cela, je n'en avais aucune, maintenant j'en ai quatre", a commenté Buemi, dimanche.

Les pilotes ne se battent pas pour prendre le départ

Tout ceci fait qu'aujourd'hui il reste le plus petit dénominateur commun des années Toyota en Endurance. Le seul pilote qui a tout connu, à commencer par les échecs cuisants face aux armada Audi et Porsche. La malchance aussi, qui l'a privé d'une victoire dans le dernier tour au Mans en 2016. Mais, c'est vrai, la malédiction s'est plus souvent acharnée sur la voiture sœur frappée du n°7.

Depuis 2018, Toyota a gagné cinq fois, et il a vu tourner les coéquipiers dans la n°8 : Kazuki Nakajima, Fernando Alonso, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, débarqué cette année du Super GT japonais pour rafler la mise.

On pourrait aussi ajouter qu'il avait laissé la part du lion à Brendon Hartley, en le laissant qualifier la voiture jeudi soir, et prendre la lumière dans la nuit mancelle en décrochant la pole position. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait son rôle, défini et assumé depuis longtemps. "Les pilotes ne se battent pas pour prendre le départ", nous avait-il indiqué lundi. Plusieurs raisons à cela : être tout seul à rouler au warm up le samedi matin du départ, respecter des procédures drastiques au départ, au risque de récolter des pénalités et plomber l'équipage d'entrée.

Dimanche, Brendon Hartley a mené la voiture à la victoire, et c'était un pur hasard. Un privilège après lequel Sébastien Buemi ne courait pas. Il savait juste qu'il avait rempli sa part du contrat, pendant que son nouveau partenaire, Ryo Hirakawa, confiait rêver de boucler les 24 Heures du Mans au volant. Sans préciser que, dans l'idéal, il aimerait que ce soit avec un coéquipier nommé Sébastien Buemi.

