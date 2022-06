Sébastien Ogier poursuit sa reconversion en Endurance avec satisfaction. Dimanche, l'octuple champion du monde des rallyes a pris la 9e place des 24 Heures du Mans dans la très concurrentielle catégorie LMP2. Un résultat qui valide sa progression avec l'équipage du Richard Mille Racing, où il partageait le volant de l'Oreca n°1 avec une autre débutante, Lilou Wadoux, et Charles Milesi, vainqueur dans la classe sous une autre bannière en 2021.

Le 22 mars dernier, le Gapençais de 38 ans avait fait des débuts laborieux dans sa seconde vie de pilote, aux 1000 miles de Sebring. Un blocage de roue avait compromis son plan de course et les nombreuses interruptions de course avait cassé le rythme qu'il entendait respecter.

"Je ne peux pas dire que je sois satisfait de mes deux premiers relais. Je n'étais pas à l'aise avec les freins, j'ai bloqué la roue avant droite et le plat sur le pneu a compromis tout mon relais puisqu'il a fallu faire un arrêt anticipé. Nous avons l'ambition de faire mieux à l'avenir, donc il ne faut pas s'alarmer et retirer tous les points positifs pour aller de l'avant."

Juste une malheureuse erreur en début de course

Le 8 mai, aux 6 Heures de Spa, deuxième manche du Championnat du monde, il avait vécu une expérience extrême, sous un déluge. Et marqué ses premiers points au bout d'une épreuve à nouveau hachée par des accidents. "Il s'agissait de mes premiers tours de roues sous la pluie avec ce genre de voitures", avait-il insisté. J'ai fait la totalité de mes relais dans ces conditions parfois très précaires. Je me sentais bien et je pense avoir signé de bons temps, mais j'ai aussi commis de petites erreurs." Des erreurs d'appréciation des points de freinage l'avait conduit à faire des écarts peu rassurants.

Cette semaine, au Mans, il faisait beau et il a pu poursuivre sans heurts sa formation qui, il l'espère, doit le mener à intégrer l'un des équipages Hypercars de Toyota, la marque pour laquelle il a été champion du monde des rallyes en 2020 et 2021, et effectue des piges cette année.

"J'ai beaucoup appris, découvert beaucoup de choses, a-t-il confirmé, dimanche. Je suis content d'être passé au travers des nombreux pièges pendant ces 24 Heures. Il y a juste une malheureuse erreur en début de course à l'entrée aux stands. C'est pas une grosse erreur, mais ça nous a coûté 1 min 30. Sans ça, la mission aurait été remplie à 100%. Finir dans le Top 10 avec 25 voitures au départ dans la catégorie clairement la plus relevée à l'heure actuelle, c'est honorable et mérité."

On a été très 'propre'

"A priori je devrais être capable de franchir d'autres étapes beaucoup plus rapidement, a-t-il assuré. J'ai beaucoup roulé de nuit, j'ai appris à rouler plus 'propre' que ce que je faisais ces deux dernières courses. Je découvre vraiment la voiture. Physiquement je finis un peu fatigué, je pensais dormir plus que ça finalement. Mais je n'ai réussi à me poser que deux fois une heure, c'est quand même léger. Mais honnêtement ça ne m'a pas du tout gêné dans la course, j'étais à 100%. Avec l'adrénaline on ne sent pas la fatigue, même si là c'est en train de retomber un peu !"

En élève applique, prêt à repartir de zéro et apprendre en mode accéléré, il a pris la dimension de la légende du Mans, très intimidante avec son tracé de 13,6 km, où les pièges sont partout, et pas seulement dans le trafic. "Je suis arrivé avec beaucoup d'humilité dans ce projet parce que malgré mon palmarès, ici je découvrais tout, a-t-il expliqué. Je suis arrivé bien à l'écoute, en essayant d'apprendre le plus possible. J'ai un peu tout aimé. J'ai beaucoup apprécié le dernier relais, il s'est passé plus tranquillement pour moi parce que j'avais vraiment la consigne de préserver la voiture au maximum. On a été très 'propre', on n'a pas eu d'accrochage, la voiture est dans un bon état. La nuit, il a fallu un petit temps d'adaptation pendant les essais, mais finalement c'est revenu assez vite, assez naturellement pendant la nuit aussi. Ce que j'ai aimé globalement dans le week-end c'est que j'ai beaucoup roulé."

Du WRC encore cette année

Quelle suite compte-t-il donner, maintenant ? Monza est la prochaine étape du calendrier, le 10 juillet, mais il est presque certain qu'il n'en sera pas. "Mon but était de faire Le Mans et les deux courses précédentes pour m'y préparer, a-t-il indiqué. Je n'avais pas le souhait de faire le Championnat d'Endurance dans son intégralité (6 courses). J'ai davantage le souhait de continuer à faire quelques rallyes cette année. J'ai découvert les 24 Heures du Mans par la grande porte, directement en tant que pilote. Je n'étais jamais venu ici avant. Maintenant que j'ai été piqué, ça me donne juste envie de revenir."

Annoncé au départ du Rallye du Kenya, du 23 au 26 juin, pour un nouveau duel avec Sébastien Loeb, Sébastien Ogier précise que son objectif reste de faire "cinq ou six rallyes" cette année. Sachant qu'il a déjà courir au Monte-Carlo et au Portugal.

