Toyota n'a pas raté son entame de course. Samedi à 16h, la GR010 n°8 de Sébastien Buemi s'est parfaitement élancée de la pole position pour mener la 90e des 24 Heures du Mans, sur le Circuit des 24 Heures, devant la n°7 de Mike Conway. Vainqueure des quatre dernière éditions, la marque japonaise est à la recherche d'une cinquième victoire de suite dans la Sarthe.

Derrière, les Glickenhaus n°708 et 709 d'Olivier Pla et Franck Mailleux ont passé de façon imparable l'Alpine n°36 de leur compatriote français Nicolas Lapierre.

Les 62 voitures réparties en quatre catégories (5 Hypercar, 27 LMP2, 7 GTE Pro, 23 GTE Am) sont engagées cette aux 24 Heures du Mans, course la plus légendaire de l'Endurance qui fêtera son centenaire en 2023.

Onboard : revivez le départ à bord de la Toyota n°7 de Conway

