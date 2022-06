WEC

24h du Mans : le compte à rebours est lancé, J-3 avant le départ

24 HEURES DU MANS – La 90e édition d’une des courses les plus mythiques du sport automobile a lieu ce week-end, le 11 et 12 juin, au Mans. Le compte à rebours est déjà lancé avec le début des essais libres ce mercredi. Retrouvez en vidéo une petite mise en bouche de ce qui vous attend. Cette 90e édition est à suivre en direct vidéo et en intégralité sur Eurosport.

00:00:56, il y a une heure