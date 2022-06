Après Patrick Dempsey ces dernières années, Le Mans noue à nouveau ses liens avec le cinéma hollywoodien. Cette année, une nouvelle star fait ses débuts dans un baquet en Sarthe : Michael Fassbender. L'acteur, vu dans Shame, Hunger, 12 Years a Slave ou encore Inglorious Bastards est plus un habitué d'Hollywood que des Hunaudières. Le voilà désormais sur les traces de Dempsey ou encore de Paul Newman à prendre part à l'épreuve d'endurance la plus connue au monde.

Ad

Pour sa première, le Germano-Irlandais de 45 ans évoque des débuts "surréalistes", et une expérience "passionnante et terrifiante". Fassbinder ne croyait pas si bien dire, puisque son mercredi s'est conclu dans le rail avec un gros accident en qualifications.

24 Heures du Mans Moteur : les choses sérieuses commencent avec le début des qualifications IL Y A 3 HEURES

"Quelque chose de tellement addictif et magique"

L'histoire et tout le respect pour cet endroit vous fait éprouver tous ces sentiments, j'espère juste bien performer après ce périple de quatre ans, explique-t-il au site officiel de l'épreuve. Et j'ai l'impression que quatre ans de plus ne m'auraient pas fait de mal ! De toute façon, c'est presque surréaliste d'être ici." Fassbender est en lice au volant d'une Porsche 911 RSR-19 de Proton Competition avec Zach Robichon et Matt Campbell pour ces 24 heures. "

"Il y a quelque chose de tellement addictif et magique, que cela en est difficile de mettre les mots sur ça. Dès que je quitte la piste, j'ai envie d'y retourner immédiatement. Même au cœur de la ville, vous ressentez que la course coule dans ses veines. C'est de la course automobile à l'état pur."

Kristensen : "Être appelé 'Mister Le Mans' est un énorme compliment"

Michael Fassbender a préparé ses débuts au Mans en participant à la Porsche Carrera Cup et à l'ELMS, l'European Le Mans Series. Il espère pouvoir apprendre cette semaine de son expérimenté coéquipier Matt Campbell, le seul pilote du trio à avoir déjà pris part aux 24 Heures.

Zach est aussi un excellent pilote bien entendu, il s'adapte très vite à un nouveau circuit, a précisé Fassbender à Sportscar365.Nous avons déjà fait deux courses ensemble, il est très professionnel. Mais je pense que chacun d'entre nous va essayer de creuser des choses dans sa tête. C'est sa cinquième participation ici au Mans. Il a connu beaucoup de succès ici, donc on va se reposer sur lui je pense. Moi, c'est sûr en tout cas."

Un gros crash pour ses premières qualifications

Son écurie avait pourtant décidé de faire confiance à Fassbender en premier lieu mercredi lors des qualifications. Après avoir signé une première demi-heure sans accroc, l'acteur a provoqué un drapeau rouge après avoir terminé sa course dans le rail à la chicane Daytona. Fassbender a perdu le contrôle après avoir sauté sur les freins brusquement et a sérieusement endommagé sa monoplace. Heureusement, le pilote va bien, et la monoplace devrait être remise en étant pour le départ samedi, que l'équipage débutera à la 57e place.

Le métier rentre... dans le rail pour la star Fassbender

Après ce week-end de compétition, Fassbender va pouvoir replonger dans sa double carrière entre cinéma et course auto. "Quand la saison se terminera, je redeviendrai un acteur. C'est important de séparer les deux, parce qu'être pilote, cela demande beaucoup de concentration et d'implication. SI je fais quelque chose, je le fais à 100%.".

"Il y a des similitudes entre jouer et piloter, ajoute celui qui joue Magneto dans X-Men. Il s'agit d'emmagasiner beaucoup d'informations, de ne pas penser à l'avant ou à l'après, juste être complètement présent dans l'instant pour rester concentré et détendu. C'est un sentiment qui rend totalement accro."

Article écrit par James Walker-Roberts pour Eurosport.com, traduit et mis à jour par Loris Belin