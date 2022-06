WEC

Les 24 heures du Mans, c'est parti : Revivez le départ de l'édition 2022

C'est parti pour la course mythique des 24 heures du Mans ! Samedi 11 juin à 16 heures, la course s'est élancée pour le tour de cadran. C'est Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, qui a lancé le départ à l'aide d'un drapeau. Voici en images les premières minutes de course avec les Toyota n°8 et 7 qui sont partis en tête devant les Glickenhaus 708 et 709 et l'Alpine n°36.

00:01:23, il y a une heure