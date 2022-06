WEC

VIDEO - Moteur : les choses sérieuses commencent avec le début des qualifications

24 HEURES DU MANS - Fermez les yeux, et laissez-vous bercer par le ronronnement des moteurs et les consignes du starter. Les qualifications des 24 Heures du Mans débutent ce mercredi, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Ne manquez pas un instant de la plus prestigieuse des épreuves d'endurance sur Eurosport.

00:00:37, il y a une heure