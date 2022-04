WEC

24H DU MANS - Dix secondes de course et déjà un crash et deux motos dehors aux 24h moto !

24H MOTO - La 45e édition des 24h motos a démarré très fort ! Si ce n'est pas sur le départ que la course se gagne, elle peut s'y perdre et c'est le cas pour deux des motos engagées. En difficulté, la moto 74 de Christophe Seigneur et la moto 96 de Bradley Smith se sont touchées et n'ont pas pu repartir. La course s'arrête là pour le Français et le Britannique. La course est à suivre sur Eurosport

00:02:53, il y a 25 minutes