Rebellion Racing a réussi la toute première pole position de son histoire en championnat du monde d'Endurance, samedi aux 4 Heures de Shanghai. Avec un chrono moyen de 1'45"892, l'Etasunien Gustavo Menezes et le Brésilien Bruno Senna se sont placés en tête de la grille de départ de la 3e manche du Mondial 2019-2020. Au volant de la R13 n°1, Senna a signé le meilleur chrono en 1:45.778.

Autre fait inédit, aucun bolide hydride ne figurera dans le top 3 depuis le début de l'ère, en 2012, puisque deux Ginetta se sont classées derrière la voiture suisse : la n°6 de Charlie Robertson et Michael Simpson devant la n°5 d'Egor Orudzhev et Ben Hanley.

Alors, où ont échoué les Toyota TS050, reines des dernières 24 Heures du Mans ? Aux quatrième et cinquièmes rangs. Ralenties par le lest imposé par leurs résultats à Silverstone et à Fuji, la n°7 de Mike Conway et Kamui Kobayashi (et José Maria Lopez) a précédé la n°8 de Kazuki Nakajima et Brendon Hartley (et Sébastien Buemi).