WEC

6 Heures de Monza - Premiers ennuis pour Peugeot : la 9X8 numéro 93 au ralenti

6 HEURES DE MONZA - Après moins de trente minutes de course, la Peugeot 9X8 numéro 93 a connu un problème qui l'a obligé à un "reset". Déjà victime d'un problème lors des qualifications, la 9X8 N.93 est repartie au ralenti, réussissant à rallier les stands. Regardez les 6 Heures de Monza (WEC) en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur l'App Eurosport.

00:01:59, il y a 12 heures