Quelle sera la feuille de route pour cette première manche de Peugeot en endurance ? Et pour la suite ?

Jean-Marc Finot : Notre premier objectif sera d'emmagasiner de l'expérience. L'équipe est constituée de compétences assez variées, venant d'horizons divers, qui ont de l'expérience de manière unitaire mais l'équipe en elle-même est toute neuve, ça va donc être son baptême de feu ce week-end. Toute l'application des procédures liées à la course, tout le stress lié à la course, c'est quelque chose que l'on va découvrir. On a de l'expérience à acquérir par rapport à nos concurrents qui ont une très forte expérience dans le domaine. On fera de notre mieux et on essayera de faire les meilleurs résultats possibles, mais la priorité est d'emmagasiner du savoir-faire et de l'expérience pour être fins prêts pour attaquer la saison 2023. Si Peugeot Sport s'engage dans un championnat, l'objectif est de gagner des courses, de gagner le championnat et puis de gagner les 24 Heures du Mans bien sûr.

Peugeot avait quitté l'endurance en 2012 pour des raisons budgétaires. Pourquoi avoir pris la décision de revenir en 2022 ?

J.M. F. : C'est la conjonction de plusieurs éléments. D'abord, l'endurance fait partie de l'ADN de Peugeot. On a gagné en 1992, 1993 avec la 905, en 2009 avec la 908 et on poursuit l'histoire avec la 9X8. Cela est arrivé aussi à un moment où l'on développait les nouveaux groupes motopropulseurs électrifiés et hybrides sur la gamme Peugeot. Il y avait donc un intérêt pour le développement technologique et cela permet aussi d'un point de vue marketing de montrer le savoir-faire de Peugeot sur les groupes motopropulseurs hybrides.

Il y a également un aspect durabilité puisqu'au-delà de l'hybridation, on court avec des carburants renouvelables qui permettent de réduire de plus de 2/3 les émissions CO2 globales. Enfin, l'évolution règlementaire permet une réduction très substantielle du coût de l'engagement par rapport à la réglementation précédente, le LMP1, qui fait que cela reste un outil marketing et un laboratoire technologique compétitif.

Peugeot n'a pas voulu prendre de risque et a décidé de revenir en endurance en milieu de saison - puisqu'une fois homologuée les nouvelles Hypercars ne peuvent plus être modifiées jusqu'en 2025, sauf exception. Ce temps que vous vous êtes accordé a-t-il été bénéfique ?

J.M. F. : Absolument. On a fait les premiers tours de roues de la voiture fin 2021. Si on avait voulu participer aux 24 Heures du Mans (début juin, ndlr), il aurait fallu faire auparavant les 6 Heures de Spa, début mai, et donc homologuer la voiture fin février. Nous n'aurions donc eu que deux mois pour développer la voiture, cela n'aurait vraiment pas été raisonnable. Là, on a eu le temps de faire 15.000 kilomètres complets, de valider nos prestations et de traiter tous les problèmes de fiabilité, mais ça ne veut pas dire que l'on n'en verra pas d'autres.

La réglementation gèle la définition au moment où la voiture est homologuée, c'est un gros avantage car on évite de dépenser des sommes importantes dans la course à la performance, mais ça nécessite donc d'avoir une voiture qui soit déjà à un bon degré de maturité au moment où l'on entre en course. Si on était sur une réglementation classique, on serait rentré (dans le championnat) plus tôt et on aurait continué le développement et la mise au point de la voiture pendant les premières courses".

