WEC

8 Heures de Bahreïn - Chevauchée de Toyota, soucis pour Peugeot : le résumé de la dernière course 2022 à Sakhir

8 HEURES DE BAHREIN - Avec deux GR010 en lice, Toyota s'est permise d'inverser les positions des n°7 et 8 pour s'assurer le doublé et les titres Pilotes et Constructeurs, samedi à Sakhir, alors que Peugeot a poursuivi son apprentissage avec ses 9x8. L'Alpine n°36 a complété le podium. En GTE Pro, la Ferrari n°52 a eu le dernier mot face à la Corvette n°64 et la Porsche n°92.

00:03:01, il y a 20 minutes