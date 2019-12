La Toyota n°7 a remporté son duel fratricide face à la Toyota n°8, signant un troisième doublé pour les grands favoris et leaders du championnat du monde d'Endurance, dimanche lors des 8 Heures de Bahreïn, quatrième manche de la saison 2019-2020 du WEC.

L'équipage composé par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez, s'est imposé avec un tour d'avance sur la voiture n°8, celle de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima, profitant d'un accrochage dès le deuxième virage qui a handicapé les autres concurrents, dont la Ginetta n°5 et la Rebellion n°1.

La Rebellion de Gustavo Menezes, Norman Nato et Bruno Senna, qui avait remporté les 4 Heures de Shanghai en novembre, complète le podium.

Jamais les Toyota n'ont fini hors du podium depuis le début de la saison et les deux voitures occupent la première (pour la n°8) et la deuxième (pour la n°7) place du classement du championnat du monde.

Prochaine étape en février, sur le Circuit des Amériques à Austin.