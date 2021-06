La Toyota n°8 pilotée par le Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima et le Néo-Zélandais Brendon Hartley a remporté dimanche les Huit heures de Portimao, 2e manche du championnat du monde d'endurance (WEC). Le prototype hybride de la marque japonaise, engagé dans la nouvelle catégorie des Hypercars, a remporté ainsi sa 2e victoire de la saison, en deux courses, après les Six Heures de Spa-Francorchamps en mai. Le trio vainqueur a devancé l'autre Toyota engagée, celle du trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez, 2e à moins de deux secondes, et a réussi le doublé qui lui avait échappé en Belgique.

"Nous avions une stratégie décalée et j'ai réussi à économiser assez d'essence pour éviter un dernier ravitaillement", a expliqué Buemi après sa victoire. "J'ai terminé avec une grosse crampe à l'avant-bras gauche", a ajouté l'ancien champion FIA de Formule Electrique, chez Nissan, et triple vainqueur des 24 Heures du Mans pour Toyota. Le podium a été complété par l'Alpine n°36 des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière, associés au Brésilien André Negrao, qui était partie en pole position et avait mené le bal en début de course. Un autre champion de Formule E, le Portugais Antonio Félix da Costa, a remporté à domicile la catégorie LMP2, tout en prenant la 4e place du classement général, grâce à un dernier dépassement audacieux à quatre minutes du drapeau à damier. La prochaine manche sera l'épreuve phare du calendrier, les 24 Heures du Mans, les 21 et 22 août, où 50 000 spectateurs devraient être autorisés au lieu de 250 000 en temps normal.

Classement final des Huit heures de Portimao, dimanche sur le Circuit de l'Algarve, au sud du Portugal :

1. Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima - Brendon Hartley (SUI-JPN-NZL/Toyota GR010/Hypercar) 300 tours

2. Mike Conway - Kamui Kobayashi - José Maria Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota GR010/Hypercar) à 1.800

3. Nicolas Lapierre - Matthieu Vaxivière - André Negrao (FRA-FRA-BRA/Alpine A480/Hypercar) à 1:08.597

4. Antonio Félix Da Costa - Anthony Davidson - Roberto Gonzalez (POR-GBR-MEX/Oreca 07-Gibson/LMP2) à 4 tours

(vainqueur catégorie LMP2)

5. Stoffel Vandoorne - Tom Blomqvist - Sean Gelael (BEL-SWE-INA/Oreca 07-Gibson/LMP2) à 4 tours

...

