Coronavirus: les 1000 miles de Sebring, manche du Championnat du monde d'endurance, annulés

"Etant donné le nombre important de pilotes, de membres d'équipes et d'officiels qui sont encore en Europe et qui ont prévu de voyager vers les Etats-Unis dans les jours à venir, cela ne sera pas possible ou bienvenu d'organiser la course" en Floride où se situe le circuit de Sebring, ont expliqué les organisateurs.

"Cette décision n'a pas été prise à la légère", a assuré Gérard Neveu, le patron du Championnat WEC. "Nos équipes et nos officiels accordent une grande valeur à la course à Sebring devant ses fans enthousiastes et connaisseurs", a-t-il rappelé.

Le président américain Donald Trump a décidé mercredi de suspendre les voyages en provenance d'Europe pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. "Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours", a-t-il déclaré, déplorant que l'Union européenne n'ait pas pris "les mêmes précautions".