Goodyear, Road to Innovation : La création d'un pneu, un défi technique et esthétique

THE ROAD TO INNOVATION - Cette semaine, plongez dans les secrets de Goodyear, l'un des plus grands fournisseurs de pneus au monde. Dans ce premier épisode, découvrez les défis techniques, esthétiques et environnementaux qui se multiplient au moment de concevoir le pneu idéal. Retrouvez les autres épisodes de la série sur le site d'Eurosport.

00:04:40, 04/05/2022 à 08:24