WEC

Lapierre : "Rosberg et Hamilton méritaient plus leurs places, je suis content d'être en Endurance"

FOUS DU VOLANT - Nicolas Lapierre, invité de Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud dans les Fous du Volant, raconte ses débuts en course automobile et notamment en GP2 aux côtés de Rosberg et Hamilton. Lucide sur son niveau du moment, il n'a aucun regret sur la façon dont s'est déroulée sa carrière.

00:03:38, il y a une heure