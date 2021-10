WEC

VIDEO - Chez Alpine, "les passerelles se mettent en place entre la F1 et l'Endurance"

FOUS DU VOLANT - Invité de Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud ce mardi, Nicolas Lapierre, pilote LMP1 chez Alpine, explique les liens entre le pôle Formule 1 et la partie Endurance de l'équipe française, qui a remporté un Grand Prix cette année et signé un beau podium aux 24 Heures du Mans en août dernier. Retrouvez les Fous du Volant tous les mardis en podcast.

00:07:24, il y a 11 minutes