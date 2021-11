WEC

VIDEO - Les Fous du Volant - Buemi raconte l'éblouissant quadruple relais de nuit d'Alonso aux 24 Heures du Mans 2018

LES FOUS DU VOLANT - Coéquipier de Fernando Alonso pendant plus d'un an et demi chez Toyota en WEC, Sébastien Buemi loue les qualités du pilote espagnol avec qui il a remporté les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019. Sa capacité à se fondre dans le collectif et à mettre ses points forts au service de l'écurie japonaise ont été un élément clé dans leur titre de champion du monde d'Endurance en 2019.

00:04:38, 02/11/2021 à 18:10