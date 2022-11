Toyota a réussi un nouveau doublé, samedi aux 8 Heures de Bahreïn, 6e et dernière manche du championnat du monde d'Endurance, devant une Alpine et une Peugeot, de quoi assurer à la firme nippone deux nouveaux titres mondiaux pilotes et constructeurs.

La Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa, vainqueurs des 24 Heures du Mans en juin, s'est contentée de la 2e place, derrière la voiture-soeur, la N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez. Mais ce résultat permet cependant à Buemi de conquérir un troisième titre mondial des pilotes, le premier pour Hartley et Hirakawa. Le trio Conway-Kobayashi-Lopez, sacré deux fois d'affilée, en 2019-2020 puis en 2021, termine au final troisième du classement des pilotes.

Vainqueur du championnat Pilotes en 2014 aux côtés du Britannique Anthony Davidson, Sébastien Buemi, qui a aussi été champion de Formule Electrique en 2016, a remporté son deuxième titre en 2018 avec l'Espagnol Fernando Alonso, le double champion du monde de F1, et le Japonais Kazuki Nakajima.

Le Mans a tout fait basculer

Le podium a été complété, à deux tours, par l'Alpine N.36 des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière, épaulés par le Brésilien André Negrao, qui terminent deuxièmes du championnat Pilotes. La marque française, très régulière aux avant-postes, finit deuxième des constructeurs, derrière les intouchables Japonais.

Pour la troisième course du retour de Peugeot en endurance, la 4e place est revenue, à cinq tours de l'équipage victorieux, à la Peugeot 9X8 Hypercar du Français Loïc Duval, de l'Etasunien Gustavo Menezes et du Suisse Nico Muller. L'autre 9X8, partagée par le Français Jean-Éric Vergne, le Danois Mikkel Jensen et le Britannique Paul di Resta, a dû abandonner, en panne de boîte de vitesses.

Au classement final du championnat du monde, la victoire de Buemi et ses coéquipiers aux 24 Heures du Mans, qui comptait double, s'est donc révélée déterminante. Et Toyota termine avec un score de 4 victoires à 2 pour Alpine, qui n'a pas démérité avec une voiture d'ancienne génération.

