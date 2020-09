Tête à queue et voiture en miettes : l'impressionnant crash de Thomas Laurent

Alpine est déjà engagée depuis 2013 dans la catégorie LMP2 avec l'écurie Signatech-Alpine, qui a remporté trois fois dans cette catégorie l'épreuve mancelle et deux fois le championnat du monde. La catégorie LMP1 voit courir des voitures plus puissantes qui peuvent se battre pour la victoire au classement général. Selon les dirigeants d'Alpine, un " partage d'informations " pourra avoir lieu avec l'écurie F1 Renault, qui va être rebaptisée Alpine l'an prochain.

Les noms des pilotes retenus seront annoncé d'ici la fin de l'année, a-t-on ajouté de même source. Pour l'instant, le programme ne porte que sur 2021 dans le cadre des réglementations existantes mais pourra être prolongé en fonction de leur évolution. Une catégorie "Hypercars" doit notamment faire son apparition en 2021 et une autre baptisée LMPh (pour hybride) qui permettra de faire courir les mêmes voitures au Mans et dans le championnat américain IMSA. Alpine compte déjà une longue histoire de participations au Mans avec notamment une victoire au classement général en 1978 avec l'Alpine A442B, pilotée par Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi.