WEC

WEC - GoodYear - Tatiana Calderon, la course comme passion, les femmes pour mission

Tatiana Calderon a la course dans le sang. La pilote de l'écurie Richard Millie Racing ne vit que pour piloter. Elle a fait son trou dans le championnat du monde d'endurance, même si elle estime que les femmes ne sont pas considérées à leur juste valeur dans la course automobile. Elle compte bien œuvrer pour que ça change. Regardez Wheels and Heels, le sport auto au féminin, sur Eurosport.

00:02:51, il y a une heure