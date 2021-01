"M-Sport a une longue histoire de soutien aux jeunes pilotes et nous restons engagés envers Teemu (26 ans, ndlr), Gus (24 ans) et Adrien (25 ans) pour qu'ils poursuivent leur développement. Tous les trois ont beaucoup de talent et nous avons conçu des programmes pour faire ressortir le meilleur de chacun", a expliqué le team principal Richard Millener. Fourmaux souligne lui "une autre opportunité fantastique". Le pilote français est "impatient de pousser pour obtenir les meilleurs résultats dans la catégorie WRC 2" et a "hâte de faire quelques sorties avec la voiture de rallye mondial".