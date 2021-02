Hannu Mikkola, surnommé le "Flying Finn" - le Finlandais volant - en référence à son style de pilotage spectaculaire, est décédé d'un cancer à l'âge de 78 ans, ont annoncé sa famille et les organisateurs du WRC. "Cette triste nouvelle est correcte" , a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole du WRC, le Championnat du monde de rallye. Dans la nuit de vendredi à samedi, Vesa Mikkola, l'un des deux fils du pilote, avait publié un message sur Twitter pour annoncer : "Nous avons perdu mon père Hannu d'un cancer ce week-end".

Mikkola a remporté le titre de champion du monde des rallyes en 1983, mais c'est à domicile dans le Rallye des 1000 Lacs - désormais Rallye de Finlande - qu'il a écrit les plus belles pages de sa légende en remportant l'épreuve à sept reprises, dont quatre fois dans le cadre du Championnat du monde. Il a remporté en tout 18 rallyes en Championnat du monde (dont quatre éditions du Rallye de Grand-Bretagne), ce qui en fait le 10e pilote le plus titré de l'histoire.

De nombreux pilote comme les champions du monde de rallye Carlos Sainz, Sébastien Ogier et Petter Solberg ont tenu à lui rendre hommage. "Hannu Mikkola a gagné le WRC l'année de ma naissance et même si je n'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer, je suis attristé par sa disparition", a ainsi tweeté Ogier. "C'était une légende, un vrai gentleman, un vrai champion et un bon père. Repose en paix", a déclaré Solberg sur le même réseau social.