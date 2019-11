Hyundai remporte son premier titre WRC des constructeurs

L’équipe coréenne a été sacrée alors que la dernière course de la saison, qui devait se disputer aux alentours de Coffs Harbour en Nouvelle-Galles-du-Sud, a été annulée à cause des feux de forêt. À l’issue de l’avant-dernier rallye, Hyundai Motorsport avait une avance de 18 points sur son concurrent direct, Toyota Gazoo Racing.

L’écurie dirigée par Andrea Adamo a enfin décroché le Graal, après avoir manqué le coche lors des trois dernières saisons, et ce alors que l’Italien est aux commandes de l’équipe depuis à peine un an. Le succès de Hyundai Motorsport est d’autant plus remarquable que l’équipe n’a été créée qu’en 2012. En l’espace de 6 saisons, elle a discrètement gravi les échelons de la hiérarchie mondiale, jusqu’au sacre de cette année.

En 2016, 2017 et 2018, Hyundai avait tutoyé les sommets en prenant la deuxième place au classement général des constructeurs. Cette saison, Andrea Adamo était fermement déterminé à briser le plafond de verre. Grâce au travail de l’équipe, mais aussi à l’expérience acquise les années passées, Hyundai a fait une saison pleine et a très logiquement décroché le titre suprême.

Hyundai WRCEurosport

Le succès de l’écurie tient tout autant à ses dirigeants qu’à ses pilotes, Thierry Neuville en tête. Le Belge fait presque partie des meubles puisqu’il est sous contrat depuis 2014, l’année de son retour en WRC. Sa victoire en Espagne, la 3e de la saison, a scellé le destin du constructeur coréen. Neuville a aussi pu compter sur le soutien de ses partenaires, et notamment le nonuple champion du monde Sebastien Loeb. La recrue surprise de la saison a disputé 6 rallyes cette saison et a parfaitement tenu son rôle de suppléant. Le recrutement très intelligent d’Andreas Mikkelsen, Dani Sordo et Craig Breen a permis à Hyundai d’avoir un roaster très équilibré, et surtout de pouvoir mettre en place un turnover solide sans perdre en qualité.

Cette année, l’écurie coréenne a remporté 4 courses : le tour de Corse, le rallye d’Argentine, le rallye de Sardaigne et le rallye d’Espagne. Au total, Hyundai a décroché 13 podiums individuels. Thierry Neuville, lui, a terminé 2e du classement des pilotes. C’est la 4e fois qu’il échoue aux portes du titre individuel depuis qu’il a rejoint Hyundai en 2014.

"Une victoire collective"

La saison 2019 a été très éprouvante pour Hyundai, surtout en raison de l’opposition féroce de Toyota, qui avait remporté le titre constructeur l’année dernière. Mais les accidents et les déconvenues n’ont pas entamé l’ambition d’Andrea Adamo. Comme l’a dit Craig Breen, la victoire s’est jouée sur la capacité de l’équipe à utiliser les bons pilotes au bon moment. Dani Sordo et Sebastien Loeb ont été compétitifs tous les deux : l’Espagnol a fait une belle 3e place en Catalogne tandis que l’Alsacien a terminé 3e au Chili.

Après l’obtention du titre, Adamo a rendu hommage à toute l’équipe : "Cette saison a été incroyablement dure. Bien sûr, on aurait voulu se battre jusqu’au bout, mais nous pouvons être fiers des accomplissements de chacun, sans lesquels nous n’aurions pas pu remporter la victoire. Je voudrais remercier personnellement toute l’équipe Hyundai Motorsport qui a été impliquée à 100 % depuis le rallye de Monte-Carlo."

Même s’il partage la joie de son directeur et de toute l’équipe, le président de Hyundai Motorsport Scott Noh a eu un discours plus mesuré : "Tout d’abord, nos pensées vont à tous ceux qui ont souffert des incendies dévastateurs qui ont ravagé la Nouvelle-Galles du Sud. Nous sommes immensément fiers de remporter notre premier titre des constructeurs en WRC, surtout au vu du niveau très élevé du championnat. Depuis la création de Hyundai Motorsport en 2012, nous avons bâti dans notre usine d’Alzenau une équipe de très grande qualité. Elle a travaillé dur pour arriver à ce résultat. C’est une victoire collective que nous allons partager avec toute la famille Hyundai. Nous espérons aussi que ce titre sera le premier d’une longue série."

Hyundai va maintenant mettre à profit l’intersaison pour préparer la saison 2020 de WRC. D’après les premières tendances, le constructeur va procéder à des changements dans la composition de l’équipe pour pouvoir défendre au mieux son titre.