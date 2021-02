Sur la neige, sous les températures négatives de Laponie et face au surdoué finlandais Kalle Rovanperä, les périls seront nombreux pour le leader du Championnat du monde WRC Sébastien Ogier lors du Rallye Arctique, 2e manche de l'année de vendredi à dimanche. Après l'historique Monte-Carlo , place à un rendez-vous polaire inédit dans le nord de la Finlande : le Rallye Arctique offre pour la première fois en catégorie reine son spectacle glacial, remplaçant au pied levé le Rallye de Suède, annulé pour cause de pandémie.

Ogier : "C'est le record qui me procure le plus de joie"

Et sur la route du septuple champion du monde Sébastien Ogier (37 ans), c'est un talent précoce qui se dresse, son jeune coéquipier chez Toyota Kalle Rovanperä. Local de l'étape, le Finlandais pourrait bien remporter son premier rallye WRC, à 20 ans, et battre le record de précocité établi en 2008 à 22 ans par son compatriote Jari-Matti Latvala, aujourd'hui son patron chez Toyota.

En janvier, alors qu'Ogier venait de gagner un 8e Monte-Carlo record et était questionné sur l'Arctique, il avait spontanément ciblé son jeune coéquipier : " Kalle a fait un truc pas mal (4e place, NDLR), (...) alors dans l'Arctique, c'est le seul à l'avoir fait l'année dernière, sur un terrain où il a accumulé beaucoup plus de kilomètres que moi alors qu'il a la moitié de mon âge... Donc il y a des chances de le voir voler là-haut ".

Rovanperä va en effet revoir là-haut les pistes glacées et les murs de neige qui font son bonheur. Au programme, dix spéciales pour un total de 251 kilomètres autour de Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise et résidence du père Noël. "On va au nord du Nord", sourit Ogier. "C'est une bonne nouvelle, en particulier dans le contexte actuel, on a de bonnes chances d'être isolés du monde (d'autant que le rallye se dispute à huis clos, NDLR) ! Et ça nous permettra d'avoir de vraies conditions hivernales, qu'on a pas eues depuis longtemps" au rallye de Suède.