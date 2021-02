"La spéciale est en très mauvais état avec beaucoup de graviers, donc mes pneus avant sont complètement usés et j'ai perdu beaucoup de temps à la fin", a-t-il commenté. Son coéquipier français Sébastien Ogier, leader du championnat pilotes depuis sa victoire au Rallye Monte-Carlo, pointe à la 9e place, à près de 50 secondes de la tête de course. "J'ai fait ce que j'ai pu mais c'était assez difficile, nous verrons ce que nous pouvons faire demain", a réagi le septuple champion du monde à l'issue de cette première journée.

Ogier a notamment souffert de sa position d'ouvreur sur des routes enneigées. Pierre-Louis Loubet, l'autre Français engagé en WRC, a lui eu un problème de crevaison sur l'ES2 et pointe désormais au-delà de la 30e place, à plus de 4 minutes de Tänak. Il avait pourtant signé un sixième chrono très encourageant dans la première spéciale. Samedi, six spéciales sont au programme sur 144 km. A travers les forêts enneigées de Laponie, le Rallye Arctique remplace le Rallye de Suède, annulé pour cause de pandémie..