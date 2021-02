Ott Tänak (Hyundai) a crédibilisé sa candidature à la victoire sur le Rallye Arctique samedi en conservant le fauteuil de leader. Sébastien Ogier (Toyota), lui, a plombé la sienne. Le champion du monde en titre, et leader du championnat après sa victoire à Monte-Carlo fin janvier, est sorti du tracé à 200 mètres de la ligne d'arrivée, pour terminer sa course dans un tas de neige.

Il était alors 6e du classement général provisoire, à plus d'une minute de la tête de la course, talonné par le jeune suédois Oliver Solberg (Hyundai 2C Competition), solide pour ses débuts dans la catégorie reine. Ogier et Julien Ingrassia, son copilote, sont tout de même parvenus à sortir la voiture pour terminer l'étape, mais sont désormais loin derrière la tête de course.