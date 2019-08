Neuville crève et perd plus d'une minute

"Le pneu arrière gauche a crevé. C'est une loterie et nous avons été vraiment malheureux. On roulait au milieu de la route, donc je ne sais pas d'où cela venait mais le rallye n'est pas terminé", a tout de même déclaré Neuville, qui semblait déterminé. Après cette crevaison, celui qui était dauphin de l'Estonien Ött Tänak (Toyota) rétrograde à la 7e place provisoire et accuse un débours d'1 min 32 sec sur le leader. Neuville avait réalisé jusqu'ici quatres "scratches" (meilleurs temps) et semblait être le seul à pouvoir rivaliser avec Tänak.

Le Baumholder, terrain militaire avec ses pistes d'entraînement des chars, est redouté par les pilotes, qui roulent par moment sur des plaques de blindage (Panzerplatte), une surface qui "change constamment", comme l'explique WRC, organisateur du rallye. Le Français Sébastien Ogier (Citroën) tombe lui provisoirement du podium pour une demi-seconde au profit du Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota). Il reste encore deux spéciales à disputer samedi dans ce rallye d'Allemagne, qui se terminera dimanche.