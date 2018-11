Latvala (Toyota) en tête, Ogier (Ford) toujours 6e

Latvala a profité d'une sortie de route de Tänak dans l'ES20 pour prendre les commandes du rallye pour la première fois depuis l'ES13 samedi. Il devance son équipier de cinq secondes et Paddon de 19 secondes.

Tänak, qui a abimé son avant droit en partant à la faute, doit absolument s'imposer pour maintenir intactes ses chances de titre face au Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) et au Belge Thierry Neuville (Hyundai), pour l'instant 6e et 8e. "Je ne pense pas que nous allons nous affronter, nous devons garder Paddon derrière nous, le titre Constructeurs est la priorité", a indiqué l'Estonien au sujet de Latvala. Néanmoins il verra sans doute son aîné le laisser passer lors de la dernière spéciale, si le pilote néo-zélandais reste à bonne distance des deux hommes. Toyota est en effet en passe de remporter le championnat Constructeurs devant Hyundai.

Ogier, à 1 minute 45 secondes de Latvala, est lui toujours virtuellement champion du monde. "Ce ne sont pas les meilleures conditions pour essayer d'être en contrôle car c'est difficile tout court de ne pas faire d'erreur du tout", a souligné le Français, en quête d'un 6e titre d'affilée.

Trois spéciales, les mêmes que celles de dimanche matin, sont encore à disputer sur 42 km. La pluie, qui est tombée abondamment avant le début de cette troisième journée, ne devrait pas faire son retour et le parcours va être plus sec pour le nouveau passage. "Je n'ai rien à perdre donc je donne le maximum", a de son côté expliqué Neuville, à 2 minutes 24 du leader. "J'essaie de rester sur la route, bien sûr, et de voir ce qui peut se passer", a déclaré le Belge, déjà passé tout proche dimanche d'une erreur fatale à force de prendre tous les risques.

Si Ogier parvient à marquer les huit points de la 6e place en restant devant Neuville, cela lui serait suffisant, même si Tänak s'impose, pour décrocher le titre quel que soit le résultat de la 24e et dernière épreuve spéciale, une power stage pouvant rapporter jusqu'à cinq points de bonus.