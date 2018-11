Sébastien Ogier remporte son sixième titre mondial consécutif

C'est fait ! Au bout d'une saison riche en rebondissements et au suspense entier jusqu'au tout dernier rallye, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (M Sport-Ford) ont remporté leur sixième titre mondial devançant finalement Thierry Neuville (Hyundai) de 18 points. Cinquième du Rallye d'Australie remporté par Jari-Matti Latvala, qui offre du même coup le titre des constructeurs à Toyota, Ogier a profité des abandons de ses deux derniers rivaux, Neuville donc mais aussi Ott Tänak (Toyota). En décrochant son sixième titre, le Gapençais de 34 ans perpétue la domination française en WRC : depuis 2004, aucun titre pilote n'a échappé au duo mythique Loeb-Ogier. "Quelle saison incroyable! Ça a été très serré, avec des hauts et des bas, s'est félicité Ogier. Il n'y a pas si longtemps on se disait que le titre serait dur à remporter mais on n'a jamais baissé les bras".

Un sixième titre à l'expérience

Devancé par Thierry Neuville, son principal adversaire tout au long de la saison, depuis le Rallye du Portugal en mai dernier, Ogier était au bord du gouffre après sa dixième place en Turquie avec 23 points de retard sur le Belge et plus que trois rallyes à disputer. Mais sa victoire en Grande-Bretagne, la quatrième de la saison, puis sa deuxième place en Espagne lui ont permis de reprendre la main avant un ultime weekend stressant en Australie. Contraint d'ouvrir la route sur la terre poussiéreuse australienne, le pilote M-Sport-Ford partait avec un handicap important mais son expérience a finalement fait la différence.

Au contraire de Neuville et Tänak, Ogier n'est jamais parti à la faute assurant une cinquième place, loin de Latvala (+2'30''), suffisante à son bonheur. Thierry Neuville a lui commis une erreur fatale dans la spéciale 22, arrachant une roue sur une sortie de route, alors que Tänak en a fait de même dans la suivante en allant percuter un arbre et alors qu'il occupait la deuxième place. Une position de dauphin de Latvala qui lui aurait permis de remporter le titre seulement si Ogier terminait au-delà de la 6e place. "Nous avons tout donné et on a pris des risques pour essayer de remporter le titre", a affirmé le Belge, qui en septembre se donnait "75% de chance" d'être champion.

Toyota, roi des constructeurs

De son côté, Ogier a misé sur la régularité, un atout qu'il avait ciblé dès sa victoire au Rallye de Monte-Carlo, manche inaugurale de la saison. Une nouvelle fois, il n'est d'ailleurs pas le pilote qui a remporté le plus de spéciales durant la saison. Le Gapençais a gagné trois rallyes lors des quatre première manches mais a traversé une période difficile lors des six épreuves suivantes. "C'est beaucoup d'émotion pour toute l'équipe", a expliqué son patron Malcolm Wilson, les larmes aux yeux avant la dernière spéciale marquant la fin de deux ans de collaboration avec le Français qui reviendra chez Citroën l'an prochain. Il cherchera à y remporter son premier titre mondial avec la marque aux chevrons.

De son côté, Toyota a conquis le titre des constructeurs, son premier depuis 1999. Grâce au succès de Latvala devant le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai) et le Norvégien Mads Ostberg (Citroën), l'équipe dirigée par Tommi Mäkinen a battu Hyundai après une éclipse de 18 ans qui l'a vu revenir en WRC l'an passé. Les cadres de la marque nippone, revenue en WRC l'an passé après 18 ans d'absence, arboraient des sourires ravis, contrairement à ceux du constructeur sud-coréen, bredouille après cinq ans de lourds investissements.

(Avec AFP)