WRC - Rallye d'Australie : Latvala aux commandes après l'ES11, Ogier 6e et proche du titre

Latvala a pris le pouvoir. Le pilote finlandais a pris la tête du Rallye d'Australie, 13e et dernière manche de la saison du WRC, à l'issue de la onzième spéciale samedi matin. Le Finlandais devance le Norvégien l'Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) à +4"6 et le Norvégien Mads Ostberg (Citroën), longtemps en tête de la course, de moins de dix secondes (+8"1).

Tout a été remis à zéro après la onzième spéciale remportée par l'Estonien Ott Tänak. Le pilote Toyota, en course pour le titre mondial bien que distancé par le duo Ogier-Neuville, a devancé Latvala (+1"7) et Andreas Mikkelsen (Hyundai) (+4"7) lors de cette spéciale. Ce retour est un petit miracle car Tänak a subi un problème hydraulique sur sa Yaris. Mais il est parvenu à prendre le départ de l'ES9 après une réparation de ses mécaniciens.

Ogier se rapproche d'un sixième titre

Dans la bagarre pour le titre mondial, Sébastien Ogier a pris un petit avantage. Septième après l'ES9, le Français est passé 6e après la onzième spéciale à +1'13" du leader. Il devance son rival pour le titre Thierry Neuville, actuellement à la 10e place (+2'03"5).

Si les choses en restaient là, le Français remporterait dimanche son sixième titre consécutif de champion du monde. Le rallye se terminera dimanche en milieu de journée.