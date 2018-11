WRC - Rallye d'Australie : Latvala aux commandes après l'ES11, Ogier 7e et proche du titre

Ostberg comptait sept secondes d'avance sur Latvala et huit secondes 7/10 sur Breen alors qu'il restait neuf spéciales à parcourir, soit 120 km chronométrés, au menu de cette 2e journée. Quatrième à dix secondes du leader, le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai) est devenu le huitième pilote différent à remporter une spéciale depuis le départ vendredi en réalisant le meilleur temps de l'ES9.

Ogier se rapproche d'un sixième titre

Parmi les trois prétendants au titre mondial, l'Estonien Ott Tänak (Toyota) occupe la 5e position, à 17 secondes de la tête, alors que le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai) sont respectivement 7e et 10e. Ogier est à 45 secondes d'Ostberg et Neuville, qui a crevé vendredi, pointe à plus d'une minute et 20 secondes du Norvégien.

Si les choses en restaient là, le Français remporterait dimanche son sixième titre consécutif de champion du monde. Tänak a subi un problème hydraulique sur sa Yaris mais est parvenu à prendre le départ de l'ES9 après une réparation de ses mécaniciens. Le rallye se terminera dimanche en milieu de journée.