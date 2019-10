Ce n'est pas l'entame espérée pour Sébastien Ogier (Citroën) sur les routes catalanes. Le Français a perdu plus de 40 secondes sur l'Estonien Ott Tänak (Toyota) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai) dans la 2e spéciale du Rallye de Catalogne vendredi. Ogier, qui est sextuple tenant du titre, a subi un problème de direction assistée dès le début de la spéciale qui l'a relégué à 42 sec 7/10 de Tänak et 44 sec 6/10 de Neuville au terme des 19 km chronométrés.

Cette perte de temps s'annonce particulièrement dommageable pour le Français, son rival estonien n'ayant besoin de marquer que deux points de plus que lui ce week-end, tout en ne laissant pas le Belge lui reprendre plus de onze unités, pour s'offrir le titre mondial dimanche à l'issue des 17 spéciales.

Écueil supplémentaire pour Ogier, la plus longue ES du rallye (38,85 km) l'attendait encore vendredi matin avant de pouvoir remettre sa voiture à ses mécaniciens à la mi-journée. Le Rallye de Catalogne, disputé autour de la station balnéaire de Salou, le long de la Costa Daurada, au sud de Barcelone, est la 13e et avant-dernière manche de la saison.