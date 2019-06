Les weekends se suivent et se ressemblent pour Ott Tänak. Confortablement installé en tête du Rallye de Sardaigne samedi soir, l'Estonien de Toyota en est passe de remporter sa 3e épreuve consécutive dimanche et de reprendre la tête du Championnat du monde. Sur le podium provisoire de la 8e manche (sur 14) de l'édition 2019 du WRC, il devance l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de 25"9 et le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) de 42"9.

Vendredi soir, Tänak était 3e derrière les deux hommes, bien qu'ayant balayé la route devant ses adversaires une grande partie de la journée, à 11"2 seulement de Sordo, qui menait au classement. Eclatant de maîtrise et célérité, le pilote Toyota a profité samedi d'une position de départ plus favorable pour réaliser le meilleur chrono de l'intégralité des six spéciales au programme (ES10-15) ! "Gagner toutes les spéciales est fantastique mais la priorité est de gagner le rallye, a réagi l'Estonien, comme d'habitude sans effusion de joie superflue. Ca a été une très bonne journée et un beau combat. Dani (Sordo) poussait très fort et il a fait du très bon boulot".

Pour gagner, il lui reste quatre spéciales (41,90 km chronométrés) bien connues à parcourir proprement dimanche matin. Il aura également des points supplémentaires au classement des pilotes à disposition lors de l'incontournable Power Stage (ES19), en clôture de la manche italienne. Alors que la lutte pour le titre mondial est particulièrement serrée (au classement des pilotes, deux points séparent le Français Sébastien Ogier, leader, de Tänak, 2e, et dix du Belge Thierry Neuville, 3e), la Power Stage revêt chaque dimanche de rallye une importance capitale. Chacun sait qu'il ne doit rien laisser, même des miettes. Ca n'est pas l'Estonien, qui a inscrit 58 points sur... 60 possibles lors des deux dernières épreuves, qui dira le contraire !

Sauver ce qui peut l'être

Pour Ogier (Citroën), qui a plongé dans les profondeurs du classement en conséquence de son abandon pour casse mécanique après avoir heurté un rocher vendredi, il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Samedi, le sextuple champion du monde souhaitait se contenter de "rouler, rien de plus. Il n'y a aucun espoir de résultat, donc je roule tout simplement et je gagne en expérience avec la voiture", disait-il. Il lui aura tout de même fallu réparer une autre casse, après avoir de nouveau percuté un gros caillou! "Dans l'ES11, il y avait une pierre que je n'avais pas dans mes notes et je l'ai heurtée de plein fouet. Je pensais avoir juste crevé mais la suspension était endommagée", a-t-il expliqué.

Neuville (Hyundai), plombé par une série de petites erreurs depuis vendredi et 6e à 2'32"4, doit également endiguer dans la Power Stage l'hémorragie de points. Comme la veille, le Belge a de nouveau fait un mauvais choix de pneus samedi matin et il a eu beaucoup de mal à trouver son rythme, malgré des changements de réglages à la mi-journée. "Nous nous attendions à mieux, a confirmé celui qui visait encore un podium vendredi soir. J'ai l'impression que la voiture ne fonctionne pas comme je le voudrais." Dernière chance dimanche à partir de 08h15.