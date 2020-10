Pour Dani Sordo, les années se suivent et semblent se ressembler. Vainqueur du rallye de Sardaigne en 2019, le pilote Hyundai est en tête vendredi à la mi-journée de la sixième et avant-dernière manche du championnat du monde (WRC), devant le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) et le Français Sébastien Ogier (Toyota). L'Espagnol a pris les commandes à Suninen, qui était en tête jusque-là, lors de la 4e et dernière spéciale du matin. Il compte 7,5 secondes d'avance sur le Finlandais et 18,6 sur le Français.