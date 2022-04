Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est toujours en tête du rallye de Croatie samedi soir, après les huit épreuves spéciales de la 2e journée, avec une vingtaine de secondes d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) qui n'a pas réussi à le faire craquer. Rovanperä, 21 ans, vainqueur du rallye précédent en Suède et leader du Championnat du monde, a assuré toute la journée, sans prendre trop de risques, et a conclu en beauté par un temps scratch dans la dernière spéciale du jour (ES16). Il entamera la dernière journée, dimanche, avec 19 sec et 9/10 d'avance sur Tänak.

Le pilote Toyota, sur la défensive toute la matinée, dans des conditions de visibilité très limitée, a aussi été victime d'une crevaison dans l'ES11 de son pneu avant gauche, qu'il a néanmoins parfaitement gérée. Cette crevaison a permis à Tänak de revenir à 16 sec et 8/10 de lui, à la pause de la mi-journée. "Il faut avoir de la chance avec les crevaisons, dans un rallye comme celui-là", a dit Rovanperä en fin de matinée. "Et il faut aussi marquer des gros points dimanche", a-t-il ajouté, laissant augurer d'une prudence accrue samedi après-midi. Un prudence relative, puisqu'il a terminé en trombe, sur route sèche, histoire de calmer les espoirs de Tänak.

La 15e spéciale annulée

La 9e spéciale a été neutralisée, samedi matin, à la suite d'une sortie de route d'Oliver Solberg (Hyundai), sans gravité pour l'équipage, puis des temps forfaitaires ont été attribués et le temps scratch a été réalisé par Elfyn Evans, en pleine remontée dans sa Toyota. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai), 2e vendredi soir, a ensuite été pénalisé d'une minute pour excès de vitesse, lors d'une réunion tardive des commissaires. Il avait rétrogradé de la 2e à la 4e place du classement, à deux minutes de Rovanperä, avant de démarrer cette 2e journée.

Quant à la 15e spéciale, en fin d'après-midi, elle a été carrément annulée "pour raisons de sécurité", ses conditions de visibilité la rendant dangereuse, de l'avis des organisateurs. Les quatre dernières spéciales, dimanche matin (ES17 à ES20), soit 56 km chronométrés, clôtureront cette 3e manche de la saison 2022. Avant le retour probable de Sébastien Loeb, et peut-être de Sébastien Ogier, 17 titres mondiaux à eux deux, lors du rallye du Portugal, fin mai, pour une nouvelle pige.

