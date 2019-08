Sébastien Ogier se laisse encore deux ans pour devenir le premier pilote à être sacré champion du monde avec trois marques différentes (Volkswagen, Ford et peut-être Citroën). Le pilote de 35 ans a dévoilé dans une interview accordée à Yahoo Sport, qu'il avait prévu de prendre sa retraite sportive à la fin de son contrat avec Citroën, en 2020.

Sébastien Ogier (Citroën WRT) au Rallye Monte Carlo 2019Getty Images

"Ma carrière s'arrêtera fin 2020 chez Citroën, a-t-il affirmé. Après, j'aurai envie de passer à autre chose. Être plus à la maison, être le meilleur père possible, être plus présent auprès de mon fils. Et des projets de reconversion, il peut y en avoir plein. Reprendre des études d'économie, l'écologie aussi me touche même si je fais du sport auto depuis des années. Je suis sensible au sort de la planète. Le golf également, j'ai commencé il y a peu de temps, et c'est addictif... Et puis aussi certainement encore un peu de sport auto, mais moins contraignant qu'aujourd'hui."

Ogier, sextuple champion du monde, et actuel 2e du championnat, ne tentera pas d'égaler le record de son ainé Sébastien Loeb (9 titres mondiaux). En attendant, il prendra part jeudi au Rallye de Finlande pour défendre sa deuxième place et tenter de grapiller des points pour la première. Un septième titre mondial reste un objectif atteignable.