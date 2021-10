Craig Breen (Hyundai) est en tête du rallye de Finlande ce vendredi au terme de la première journée, devant son coéquipier Ott Tänak. L'Irlandais, le plus rapide sur deux des six spéciales du jour (ES2 et ES5), dispose d'un peu plus de deux secondes d'avance sur l'Estonien, qui s'était adjugé le meilleur temps du shakedown (dernière séance d'essai) dans la matinée, suivi de deux temps scratchs (ES3 et ES4).

A plus de six secondes de Craig Breen, Elfyn Evans (Toyota) vient compléter le podium provisoire. Loin derrière le trio de tête, Sébastien Ogier, leader du championnat du monde, n'a lui cessé de perdre des secondes au fil des spéciales. Le Français, qui a une première occasion de s'offrir un huitième sacre mondial dès ce weekend, pointait vendredi soir à la septième place, à plus de 33 secondes de la tête de la course.

L'autre Français en compétition dans la catégorie reine, Adrien Fourmaux (Ford), ainsi que son nouveau co-pilote Alexandre Coria, occupe la 10e place provisoire, à près d'une minute et cinquante secondes de Craig Breen. Neuf spéciales (151,95 kilomètres au total) sont au programme de samedi, avant dernière journée de compétiton en Finlande.

