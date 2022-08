Ott Tänak (Hyundai) est toujours en tête du rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde (WRC), samedi soir, mais n'a plus que 8.4 secondes d'avance sur Kalle Rovanperä (Toyota) avant la dernière matinée de course, dimanche matin.

L'Estonien, champion du monde 2019, a solidement résisté au Finlandais, leader du championnat, qui a déjà remporté cinq rallyes sur sept cette saison. Ils ont réussi le même chrono, au dixième de seconde près, dans l'ES17, puis Tänak s'est fait une petite chaleur à la fin de l'ES18, perdant deux ou trois secondes d'un seul coup. "J'ai essayé d'être plus intelligent en fin de journée. Il y a des gros points qui se profilent, maintenant il faut finir le travail", a souri Rovanperä, 21 ans, le probable futur plus jeune champion du monde de l'histoire, au point stop de l'ES18. Sans qu'on sache s'il vise la victoire ou le podium.

Ad

"J'ai fait le maximum, c'était une bonne journée, je ne pouvais pas faire plus", a résumé Tänak, seul homme capable de résister samedi à Rovanperä, mais en prenant un maximum de risques sur les pistes finlandaises. Au point de susciter les commentaires élogieux de Marcus Grönholm, ancien maître des lieux à l'époque de ses duels avec Sébastien Loeb.

Rallye de Finlande Tänak résiste à Rovanperä IL Y A 8 HEURES

Seuls au monde

Personne n'a pu suivre le rythme infernal de Tänak et Rovanperä, lancés dans un mano a mano somptueux. Les deux pilotes, sur une autre planète, ont signé sept temps scratch sur les huit au menu de cette 2e journée. Avec un net avantage pour Rovanperä (5-2) parti samedi matin à la 4e place du classement, avec 21 secondes de retard sur Tänak.

La seule spéciale ayant échappé à la razzia des deux jeunes caïds du WRC a été l'ES11, la première du jour, dans laquelle Elfyn Evans (Toyota), épargné par une averse car partant quelques minutes plus tôt que Tänak et Rovanperä, a été le plus rapide.

Mais à quatre épreuves spéciales de la fin du rallye le Gallois était relégué au 4e rang, à 1:19.7 de Tänak. A cause d'un problème d'amortisseur qu'il a réparé tout seul, avant la dernière spéciale, pour finir la journée en évitant un abandon.

Devant lui, sur le podium provisoire, pointe un autre Finlandais en Toyota, Esapekka Lappi, à 35.2 secondes du leader. Il a passé tout l'après-midi avec une visibilité très limitée, son pare-brise ayant été abîmé par un caillou. "En fin de journée, avec le soleil très bas, je ne voyais plus rien, mais j'ai quand même réussi à finir cette journée", s'est félicité Lappi.

En début de matinée, Craig Breen (M-Sport Ford) avait perdu sa 4e place en partant à la faute dans l'ES12. Du coup, les deux premières Ford Puma hybrides, derrière les intouchables Hyundai et Toyota, sont celles du Britannique Gus Greensmith, 7e, et du Français Pierre-Louis Loubet, 8e à plus de trois minutes.

Quatre spéciales sont encore prévues dimanche matin, dont la Power Stage (ES22) finale où des points de bonus seront distribués.

Rallye de Finlande Tänak devant... Lappi IL Y A UN JOUR